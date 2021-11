VIDEO – Spezia-Bologna 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Bologna, match della quattordicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



IL RILANCIO – Spezia-Bologna 0-1 nella quattordicesima giornata di Serie A. Dopo aver perso domenica scorsa con identico punteggio in casa col Venezia il Bologna si riscatta subito. Grande protagonista Marko Arnautovic, già autore di un palo al 10′ con un bel tocco sotto. Sempre nel primo tempo un altro legno, con un destro piazzato di Musa Barrow su cross basso di Roberto Soriano. Enormi difficoltà per lo Spezia, con Ivan Provedel determinante per negare lo 0-1 su un tiro da posizione angolata di Riccardo Orsolini. Il terzo palo della partita è di nuovo di Barrow, con un destro a giro che scheggia il legno su assist ancora di Arnautovic. Poi però, su una punizione dell’ex Inter, tocca con il braccio M’Bala Nzola: calcio di rigore. Dagli undici metri va a battere proprio Arnautovic, freddissimo nel superare Provedel e sbloccare il risultato all’83’. Per il Bologna è come un incantesimo rotto, col gol che evita rimpianti per le tante occasioni mancate, brutto KO per lo Spezia in chiave salvezza.

Video con gli highlights di Spezia-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.