VIDEO – Spezia-Benevento 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Vincenzo Italiano Spezia

Spezia-Benevento, anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



PARI POCO UTILE – Spezia-Benevento 1-1 nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. Pareggio che non serve granché a nessuna delle due, e impedisce di togliersi dalla zona retrocessione. Filippo Inzaghi lancia titolare Adolfo Gaich, al posto di Gianluca Lapadula spesso insufficiente, e la scelta è vincente: l’argentino, acquisto di fine mercato, al 15′ va vicino al gol su cross da sinistra e al 24′ segna con un gran movimento a mettere a sedere Matteo Ricci prima di battere sul primo palo. I due cambi di Vincenzo Italiano cambiano lo Spezia, che comincia ad assediare la porta del Benevento. Sembra fatta quando Emmanuel Gyasi colpisce di testa da due passi, ma la palla va sulla traversa. Il pareggio arriva al 71′, in maniera rocambolesca perché su cross di Diego Farias per Giulio Maggiore la palla staziona sulla linea per un paio di secondi, prima che la ribadisca in rete Daniele Verde. È lo Spezia ad avere le migliori occasioni, con un’altra traversa presa da Martin Erlic. Il Benevento da due mesi esatti non vince una partita. Di seguito il video con la sintesi di Spezia-Benevento dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.