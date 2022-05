VIDEO – Spezia-Atalanta 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Atalanta, anticipo mattutino della trentaseiesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



RILANCIO EUROPA – Spezia-Atalanta 1-3 nell’anticipo mattutino della trentaseiesima giornata di Serie A. L’Atalanta spera ancora nella qualificazione in Europa League, confermandosi più squadra da trasferta. Dopo un inizio discreto dello Spezia, con un palo esterno di Simone Bastoni, al 16’ Ruslan Malinovskyi serve in area Luis Fernando Muriel che si libera bene in area e col destro fa 0-1. Difesa dell’Atalanta però inguardabile, Daniele Verde alla mezz’ora parte prima del centrocampo da solo e dopo aver saltato Juan Musso pareggia. Prima del riposo Muriel vicinissimo al raddoppio, con un destro a effetto che sfiora il palo. Nuovo vantaggio ospite al 73’, su punizione di Teun Koopmeiners sponda di Merih Demiral e di testa Berat Djimsiti infila l’1-2. Entra Jérémie Boga che con un gran destro prende l’incrocio, mentre lo Spezia spaventa l’Atalanta quando Emmanuel Gyasi si divora il 2-2 in piena area. A due minuti dalla fine Muriel serve Mario Pasalic, destro a sbattere sul palo ed entrare per il tris.

Video con gli highlights di Spezia-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A