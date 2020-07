VIDEO – SPAL-Torino 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

SPAL-Torino, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara.



PAREGGIO CHE BASTA – SPAL-Torino 1-1 nella trentaseiesima giornata di Serie A. Il Torino trova il punto che gli mancava per la salvezza aritmetica, ma pareggiando con la SPAL ultima in classifica conferma la stagione molto deludente. Nel primo tempo i granata attaccano tanto, ma pungono poco. Simone Verdi, in apertura di ripresa, con una conclusione dal limite colpisce il palo e nessuno dei suoi compagni riesce a ribadire in rete. Così l’ex Napoli si mette in proprio e al 57′, dopo aver saltato due avversari, si inventa un gran sinistro a giro per superare il debuttante portiere della SPAL Demba Thiam. I biancazzurri, ultimi in classifica e già retrocessi da qualche giornata, riescono se non altro a trovare un punto, ringraziando Soualiho Meité. Il centrocampista del Torino a dieci minuti perde banalmente palla a centrocampo, Bryan Dabo innesca sulla destra Marco D’Alessandro e il suo diagonale vale l’1-1. Di seguito il video con la sintesi di SPAL-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.