VIDEO – SPAL-Sassuolo 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

SPAL-Sassuolo, anticipo mattutino della ventitreesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara.



CAPOLINEA – SPAL-Sassuolo 1-2 nell’anticipo mattutino della ventitreesima giornata di Serie A. Il Sassuolo vince in rimonta e manda all’inferno la SPAL, che ora vede la zona retrocessione. Nemmeno una prestazione comunque positiva premia i ferraresi, di nuovo condannati dalle proprie disattenzioni difensive. Il buon avvio estense si concretizza al 23’: punizione da destra, sponda in area e orrore di Andrea Consigli, che si scontra col compagno Pedro Obiang e lascia la porta sguarnita. A Kevin Bonifazi non sembra vero di poter toccare di testa nell’area piccola in rete: 1-0. Il problema della SPAL è che per quanto riguarda la difesa questa non è affatto la stagione giusta. Nella ripresa, dopo che il primo tempo si chiude con un infortunio per Bryan Dabo (sostituito da Alessandro Murgia), il Sassuolo approfitta delle amnesie difensive avversarie e la ribalta. Nenad Tomovic falcia Jérémie Boga in maniera scriteriata: rigore, trasforma Francesco Caputo. Un minuto più tardi il centravanti avrebbe la palla per far doppietta, ma tira in bocca a Etrit Berisha. Da gol sbagliato a gol quasi subito, perché subito dopo Murgia tocca quasi di punta e Consigli sfiora quanto basta per mandare il pallone sul palo, riscattando l’errore precedente. A trenta secondi dal recupero il vantaggio: cross di Domenico Berardi, Gabriel Strefezza si perde Boga e l’ex Chelsea di testa lo punisce. SPAL sconfitta in una partita che doveva assolutamente vincere, le speranze salvezza si assottigliano. Paga per tutti Leonardo Semplici: viene esonerato, oggi sarà ufficiale Luigi Di Biagio. Di seguito il video con la sintesi di SPAL-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.