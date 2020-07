VIDEO – SPAL-Milan 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

SPAL-Milan, match della ventinovesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara.



RIMONTA NEL FINALE – SPAL-Milan 2-2 nella ventinovesima giornata di Serie A. Il Milan si mangia le mani per non aver vinto in casa della penultima ridotta in dieci contro undici, la SPAL butta via ancora allo scadere punti preziosi per tornare in corsa per la salvezza. Al 13′ corner gestito malissimo dalla difesa del Milan, serie di rimpalli e l’ultimo tocco di Mattia Valoti finisce in rete. Piove sul bagnato per Stefano Pioli, che subito dopo perde anche Samu Castillejo per infortunio muscolare. Alla mezz’ora Sergio Floccari dai trenta metri vede il pallone rimbalzare bene: col destro in discesa calcia al volo e pesca il jolly, favoloso raddoppio. Un fallaccio di Marco D’Alessandro sulla tibia di Theo Hernandez viene inizialmente punito col giallo, ma il VAR richiama l’arbitro che cambia la decisione in rosso. La ripresa è un assedio del Milan, che però nonostante un’infinità di conclusioni non riesce a rimettersi in gioco. Entra anche Zlatan Ibrahimovic, senza risultare pericoloso. A dieci minuti dal termine cross sbagliato, Nenad Tomovic serve un assist involontario a Rafael Leao, che col destro calcia un rigore in movimento e accorcia. Nel quarto dei sei minuti di recupero cross destinato a nessuno, ma Francesco Vicari entra in scivolata e dal limite fa un incredibile autogol. Di seguito il video con la sintesi di SPAL-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.