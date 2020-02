VIDEO – SPAL-Juventus 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

SPAL-Juventus, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara.



CONFERMA IN VETTA – SPAL-Juventus 1-2 nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. La Juventus vince prima di tornare in Champions League. A quattro giorni dalla trasferta di Lione, e a otto giorni dallo scontro diretto con l’Inter, i bianconeri sfruttano l’incontro in casa della SPAL, che lotta ma paga le sue troppe disattenzioni difensive. Subito in gol Cristiano Ronaldo, ma è in leggero fuorigioco e l’assistente alza la bandierina. Dopo mezz’ora si accende Paulo Dybala, dribbling e sinistro dai venti metri che prende il palo, rimbalzando fuori. Cambia poco, perché al 39’ apertura sulla destra per Juan Guillermo Cuadrado (solissimo), cross al centro e Cristiano Ronaldo (ancora più solo) stavolta non può sbagliare. Undicesima partita consecutiva con gol per il portoghese in questa Serie A (al netto di quella saltata domenica scorsa), ma la SPAL non difende. Marca ancora meno la formazione ultima in classifica all’ora di gioco, quando Dybala pesca Aaron Ramsey libero centralmente, pallonetto e raddoppio. Tutto facile per la Juventus, ma Daniele Rugani complica la vita commettendo fallo su Simone Missiroli. L’arbitro Federico La Penna lascia proseguire, ma richiamato dal VAR (e dovendo superare qualche problema tecnico al monitor) dà rigore. Ci vogliono quattro minuti fra il fallo e la battuta, al 70’ comunque Andrea Petagna trasforma. Nel finale Cristiano Ronaldo va vicino alla doppietta con una punizione dai venti metri sulla traversa. Si chiude al 96’, ma non c’è assalto da parte dei padroni di casa che non si avvicinano al pari. Di seguito il video con la sintesi di SPAL-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.