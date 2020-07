VIDEO – SPAL-Inter, l’ultimo precedente: Lautaro Martinez regala la vetta

Manca sempre meno al ritorno in campo dei nerazzurri dopo la vittoria di San Siro arrivata lunedì sera per 3-1 contro il Torino di Moreno Longo. Domani, alle ore 21:45, è in programma infatti il fischio d’inizio di SPAL-Inter. Riviviamo insieme, tramite gli highlights, l’ultimo incrocio tra le due squadre, a Milano, con il trionfo nerazzurro grazie a un 2-1 firmato Lautaro Martinez.

PRIMO POSTO MOMENTANEO – Dopo la schiacciante vittoria per 0-3 in trasferta contro il Torino, l’1 dicembre 2019 i nerazzurri guidati da Antonio Conte ospitano in casa la SPAL. I nerazzurri fanno tutto nel primo tempo, passando per i piedi di Lautaro Martinez in forma smagliante. Al 16′ l’argentino apre le marcature, per poi trovare il raddoppio (e la doppietta personale) al 41′. Nella ripresa tocca soffrire ai padroni di casa, dal momento che la compagine ferrarese riesce ad accorciare le distanze grazie alla rete di Mattia Valoti al 50′. Grazie alla vittoria arrivata in concomitanza con il pareggio per 2-2 della Juventus contro il Sassuolo, la squadra nerazzurra passa momentaneamente in testa alla classifica con un punto di vantaggio sui bianconeri. In vista della partita di ritorno, SPAL-Inter, in programma domani sera allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, ecco di seguito gli highlights della partita di andata.

