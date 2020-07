VIDEO – SPAL-Inter 0-4, Serie A: gol e highlights della partita

SPAL-Inter, match della trentatreesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 3-3. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara.



TUTTO FACILE – SPAL-Inter 0-4 nella trentatreesima giornata di Serie A. L’Inter è seconda da sola a sei punti dalla Juventus capolista. I nerazzurri ricacciano dietro Atalanta e Lazio, passeggiando contro una SPAL ormai in disarmo. Subito un palo per Marcelo Brozovic, con un sinistro che lascia immobile Karlo Letica ma finisce sul legno. Risponde però la formazione di casa, con un tiro di Andrea Petagna leggermente deviato da Milan Skriniar quanto basta per mandarlo sulla traversa. Al 37′ il vantaggio: Alexis Sanchez riceve palla e gira sulla destra per il liberissimo Antonio Candreva, che entra in area e senza ostacoli sblocca la situazione. Al 55′ raddoppia Cristiano Biraghi, che dalla fascia sinistra si accentra e col destro (non il suo piede) trova l’angolo giusto alla sinistra di Letica. Lo stesso laterale dell’Inter all’ora di gioco serve anche l’assist del tris, con Alexis Sanchez che trasforma a centro area. Il poker è servito al 73′, con cross di Ashley Young per il tocco da due passi di Roberto Gagliardini: impossibile sbagliare. Di seguito il video con la sintesi di SPAL-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.