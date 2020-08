VIDEO – SPAL-Fiorentina 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

SPAL-Fiorentina, anticipo della trentottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-3. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara.



TUTTO ALLA FINE – SPAL-Fiorentina 1-3 nell’anticipo della trentottesima giornata di Serie A. La Fiorentina trova, fra l’88’ e il 94′, il doppio guizzo per avere la meglio della SPAL. Dopo un quarto d’ora la prima vera occasione da gol è ferrarese, con un sinistro da fuori di Mohamed Fares che sbatte sulla parte alta della traversa. In vantaggio ci vanno però i viola appena si riprende a giocare dopo il cooling break: alla mezz’ora Federico Chiesa gestisce la palla al limite dell’area e scarica sulla sinistra per Alfred Duncan, il cui mancino vale lo 0-1. Il centrocampista ghanese, cresciuto nell’Inter, aveva segnato un solo gol in questa Serie A: proprio alla SPAL a settembre, quando giocava al Sassuolo. Ci vuole poco per il pareggio biancazzurro, al 39′ cross di Mattia Valoti e bel sinistro al volo di Marco D’Alessandro che annulla lo svantaggio. Nella ripresa hanno la meglio il caldo, la stanchezza e qualche problema fisico: di calcio non se ne vede. Ci prova a due minuti e mezzo Riccardo Sottil, con un tiro-cross che finisce a lato di poco. C’è però una deviazione, è calcio d’angolo e dalla battuta di Erick Pulgar esce a vuoto Demba Thiam, punito dal colpo di testa di Christian Kouamé. Primo gol con la Fiorentina dell’attaccante ivoriano, che a novembre si era infortunato gravemente al ginocchio. Nel terzo minuto di recupero fallo di Kevin Bonifazi su Federico Chiesa: rigore. Kouamé lascia la battuta a Pulgar, che riscatta l’errore col Lecce. Di seguito il video con la sintesi di SPAL-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.