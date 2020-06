VIDEO – SPAL-Cagliari 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

SPAL-Cagliari, match della ventisettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara.



SBLOCCATI ALL’ULTIMO – SPAL-Cagliari 0-1 nella ventisettesima giornata di Serie A. Il Cagliari ritrova una vittoria che mancava dal 2 dicembre, lo fa nel recupero proprio come in quell’occasione e affossa la SPAL. La prima chance è biancazzurra, su angolo da sinistra colpo di tacco di Francesco Vicari e palla sull’esterno della rete. L’occasione migliore prima dell’intervallo è per Marko Rog, su punizione da posizione defilata sfrutta un buco nella barriera, il debuttante Karlo Letica salva sulla linea. Nella ripresa la partita scende di ritmo, con la SPAL che sembra avere la meglio coi cambi dopo un’occasione per Luca Pellegrini che manda a lato. Proprio due subentrati, Mohamed Fares e l’ex Alberto Cerri, orchestrano un’incredibile palla gol all’85’: cross del primo, tap-in del secondo e miracolo di Robin Olsen, con Andrea Petagna che spara alto sulla ribattuta. Così, al 93′, il Cagliari fa suoi i tre punti: tiro di Rog, Letica respinge corto, Joao Pedro crossa e Giovanni Simeone di testa nell’area piccola trova il gol liberatorio. Per Walter Zenga sono i primi punti in rossoblù. Di seguito il video con la sintesi di SPAL-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.