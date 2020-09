VIDEO – Sosa di rapina, poi Bergkamp: l’Inter debutta bene a Torino

Rubén Sosa

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 4 settembre 1994. Nella prima di campionato i nerazzurri passano a Torino coi gol di Rubén Sosa e Bergkamp, il primo di rapina e il secondo in contropiede. La stagione sarà nota come quella del passaggio da Pellegrini a Moratti.

L’INIZIO È POSITIVO – Ventisei anni fa l’Inter batteva 0-2 il Torino nella prima giornata di Serie A 1994-1995. Al Delle Alpi la sfida che avvia il campionato viene sbloccata in favore della squadra di Ottavio Bianchi da un errore del difensore granata Giulio Falcone, che di fatto serve un assist involontario a Rubén Sosa. L’uruguayano, bravissimo ad approfittare dello svarione, si inserisce e fa 0-1 al 42′. All’ultimo minuto il subentrato Dennis Bergkamp, reduce da una prima stagione in nerazzurro molto negativa (solo in parte riscattata dai gol nella Coppa UEFA vinta), si invola in contropiede e davanti a Luca Pastine di destro piazza il pallone del raddoppio. Rimarrà, per vent’anni, l’ultimo inizio di campionato senza Massimo Moratti presidente, visto che nel successivo mese di febbraio rileverà la società da Ernesto Pellegrini in un passaggio di proprietà che ha segnato la storia nerazzurra. Di seguito il video di Torino-Inter dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.