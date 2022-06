VIDEO – Skriniar, rilancio del PSG per avvicinarsi all’Inter. Accordo con Bremer

Il Paris Saint-Germain si avvicina lentamente a Milan Skriniar, perché la forbice tra domanda e offerta con l’Inter è ancora ampia, seppur prossima alla riduzione. In casa nerazzurra si pensa sempre a Gleison Bremer come colpo in difesa ma va ancora trovato l’accordo con il Torino. Di seguito il video con l’intervento del collega Manuele Baiocchini dagli studi di Sky Sport

