VIDEO – Skriniar, PSG sicuro: se bussa, all’Inter porta aperta (ma con alternativa)

Milan Skriniar è il primo nome sulla lista del Paris Saint-Germain per rinforzare la propria difesa. Ed è anche l’indiziato numero uno per essere sacrificato in estate dall’Inter (vedi editoriale). La plusvalenza potrebbe sbloccare definitivamente il mercato nerazzurro in entrata, non limitato solo a Paulo Dybala (vedi video). L’operazione non è ancora entrata nel vivo, però. Di seguito il video dell’intervento del collega Luca Marchetti dagli studi di Sky Sport

