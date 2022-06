VIDEO – Skriniar, Marotta perentorio con il PSG: Inter non parla neanche su certe basi!

In casa Inter non c’è in ballo solo il ritorno di Romelu Lukaku (vedi video). Uno dei temi più delicati riguarda la permanenza di Milan Skriniar, messa a serio rischio dal Paris Saint-Germain e dallo stesso Chelsea. Nel frattempo Beppe Marotta ha già fatto capire ai francesi fin dove spingersi per strappare il sì nerazzurro alla cessione. Da ricordare che non c’entra con Gleison Bremer (vedi video). Di seguito il video con l’aggiornamento dalla Redazione di Sky Sport

