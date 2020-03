VIDEO – Skriniar: “Grazie a chi dona, momento difficile ma finirà”

Condividi questo articolo

Milan Skriniar affida a un video messaggio, rilanciato dai profili social dell’Inter, il suo ringraziamento per chi ha aderito alla raccolta fondi dell’Inter per la lotta contro il coronavirus

RESTATE A CASA – Skriniar ringrazia la generosità dei tifosi dell’Inter e ripete l’appello di questi giorni a restare tutti a casa per evitare il contagio: «Ciao ragazzi, grazie a tutti per aver donato. Per chi potesse aiutarci la raccolta fondi è ancora attiva sulla pagina facebook dell’Inter. Stiamo vivendo tutti un momento molto difficile, ma ne verremo fuori. Mi raccomando restate a casa, together as a team».