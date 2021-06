VIDEO – Skriniar, gol da attaccante a decidere Polonia-Slovacchia

Milan Skriniar ha risolto Polonia-Slovacchia (vedi articolo) con un gol da vero attaccante sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Di seguito il video del decisivo 1-2.

DA DIFENSORE AD ATTACCANTE – Milan Skriniar ha deciso di trasformarsi, per un breve momento, da difensore ad attaccante al 70′ di Polonia-Slovacchia. Il giocatore dell’Inter, infatti, ha stoppato di piede la respinta della difesa polacca su un calcio d’angolo e ha lasciato partire un tiro che ha bucato Wojciech Szceszny. Una rete che, per certi versi, ricorda quella segnata proprio dal difensore nerazzurro contro l’Atalanta. Proprio come allora, anche stasera si è rivelato decisivo per regalare tre punti importantissimi alla sua nazionale. Di seguito il video del gol, caricato dal canale YouTube “Soccer Talk”.