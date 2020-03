VIDEO – Simeone indomabile, Ronaldo artista: l’Inter annichilisce il Milan

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 22 marzo 1998, domenica di derby tra Milan e Inter. Dopo la goleada all’Atalanta (qui il video), i nerazzurri replicano nella stracittadina. Apre chiude Diego Simeone, in mezzo un gol capolavoro di Ronaldo, per lo 0-3 finale.

UN FULMINE ALL’IMPROVVISO – Inter e Milan arrivano in condizioni diverse al derby di ritorno della Serie A 1997/98. I rossoneri stanno provando a raddrizzare una stagione che, nonostante tutto, si concluderà con un decimo posto. La squadra di Fabio Capello viene da sei risultati consecutivi, e il derby sembra l’occasione perfetta per svoltare l’annata. I nerazzurri stanno invece arrancando nella ricorsa alla Juventus. Nelle prime otto giornate del girone di ritorno, arrivano ben 2 sconfitte, contro Bologna, Lazio e Parma. Nel derby del 22 marzo 1998, però, le emozioni si discostano dalla classifica. Entrambe le formazioni giocano con il freno a mano tirato per tutta la prima frazione di gioco. La gara subisce tuttavia una svolta a 3 minuti dall’intervallo. Su un calcio d’angolo dalla destra, Diego Simeone si avventa indiavolato verso il centro dell’area e insacca prepotentemente il gol del vantaggio. 0-1 per l’Inter, e l’inerzia della gara sembra essersi capovolta verso l’Inter.

Milan-Inter 0-3: Ronaldo pennella, Simeone chiude

Nel secondo tempo il ritmo dell’Inter sale leggermente, ma anche qui serve un graffio improvviso per marchiare definitivamente il derby. Al 31′ della ripresa Francesco Moriero esegue un lancio morbido dalla fascia destra, a scavalcare tutta la difesa del Milan. Il pallone assume i giri perfetti per farsi impattare da Ronaldo, che realizza il raddoppio con un pallonetto in perfetta sospensione, beffando Sebastiano Rossi in uscita. Benoit Cauet va poi vicinissimo al tris, ma spara addosso a Rossi da pochi passi. Il derby si chiude definitivamente all’88’. L’Inter orchestra un contropiede perfetto, con Simeone a percorrere l’intera metà campo avversaria senza avversari di fronte a sé. Il 14 argentino si toglie lo sfizio di saltare Rossi al limite dell’area, per andare a insaccare la sua personale doppietta. Il derby finisce con un trionfo nerazzurro. Nel video YouTube dell’account “TheGreatOneInterist” tutti gli highlights della gara: