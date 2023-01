VIDEO – Si chiude il mercato, si aprono i quarti. Skriniar, partenza rimandata – TG Inter News 31 gennaio 2023

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Nell’edizione odierna si parlerà di Inter-Atalanta, primo quarto di finale di Coppa Italia in programma alle 21 a San Siro, con le probabile formazioni di Inzaghi e Gasperini. Continua a tenere banco il caso Skriniar (vedi ultime)



TG IN NERAZZURRO − L’Inter alle 21 affronta l’Atalanta a San Siro nel primo quarto di finale di Coppa Italia. Intanto il caso Milan Skriniar continua a tenere banco. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN di martedì 31 gennaio 2023 pubblicato sulla nostra Web TV ( − L’alle 21 affronta l’a San Siro nel primo quarto di finale di. Intanto il casocontinua a tenere banco. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del, curato e realizzato dalla nostra redattrice, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN dipubblicato sulla nostra Web TV ( iscriviti subito! ).