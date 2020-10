VIDEO – Shakhtar Donetsk-Inter, manca sempre meno: il riscaldamento

Antonio Conte Inter

Shakhtar Donetsk-Inter è a sfida in programma alle 18.55 a Kiev, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri di Conte si riscaldano in attesa del fischio d’inizio

MANCA POCO – Shakhtar Donetsk-Inter andrà in scena tra poco meno di mezzora allo stadio Olimpico di Kiev. I nerazzurri hanno bisogno di una vittoria dopo il pari con il Borussia Monchengladbach. Gli uomini di Antonio Conte si riscaldano in attesa del fischio d’inizio: di seguito il video.