VIDEO – Serie A, top 10 assist di settembre: 3 dell’Inter

Il canale YouTube della Serie A ha pubblicato un video con all’interno i 10 migliori assist serviti a settembre: tre da parte di giocatori dell’Inter.

VIDEO – Il canale YouTube Serie A ha condiviso un video con le 10 migliori assist serviti a settembre nel corso del campionato 2023/2024. A seguire il filmato con la top dieci degli assist serviti lo scorso mese durante questo campionato, che vede presenti tre giocatori dell’Inter. Si tratta di Juan Cuadrado per Lautaro Martinez per il 4-0 finale in Inter-Fiorentina, al decimo posto. In ottava posizione Henrikh Mkhitaryan per Davide Frattesi per il 5-1 nerazzurro nel derby Inter-Milan. Infine al sesto posto l’assist di Federico Dimarco per Marcus Thuram per il momentaneo 1-0 in Inter-Fiorentina.

Fonte: YouTube Serie A