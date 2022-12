VIDEO − Serie A, migliori gol di sinistro prima parte: anche due dell’Inter

La Serie A sta per ripartire, dal 4 gennaio tutti in campo per riprendere la marcia. In attesa del nuovo anno, ecco la top 10 dei migliori gol di sinistro. Presenti in classifica anche due dell’Inter

MANCINO − Stilata la classifica della top 10 dei migliori gol di sinistro della prima parte di Serie A 2022/23. Presenti anche i due dell’Inter, Lautaro Martinez e Federico Dimarco. Del primo, è stato premiato il gran gol contro lo Spezia. Del secondo, la perla messa a referto in casa col Bologna. Di seguito, tutti i gol presi dal canale YouTube della Serie A.

Tra poco si riparte.