VIDEO – Serie A, i migliori gol segnati finora su punizione: 2 (+1) dell’Inter

VIDEO – Il canale YouTube Serie A ha condiviso un video con gli 8 migliori gol realizzati (finora) su calcio di punizione nel corso del campionato 2022/23. A seguire il filmato con le otto reti siglate su calcio di punizione durante questo campionato (due di queste da giocatori con la maglia dell’Inter – Federico Dimarco in Inter-Bologna e Nicolò Barella in Udinese-Inter – e una di queste da un giocatore di proprietà del Club nerazzurro, Stefano Sensi in Lecce-Monza).

Fonte: YouTube Serie A