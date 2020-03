VIDEO – Serena apre e chiude il derby, l’Inter fa secco il Milan

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 18 marzo 1990. I nerazzurri battevano il Milan accorciando in classifica, in un derby (giocato col Meazza in ristrutturazione per gli imminenti Mondiali) aperto e chiuso da Serena.



APERTURA E CHIUSURA – Trent’anni fa l’Inter batteva 1-3 il Milan nella ventinovesima giornata di Serie A 1989-1990. Il derby comincia con un salvataggio di Alessandro Bianchi sulla linea, ma dall’altra parte al 3′ il portiere del Milan Andrea Pazzagli esce a vuoto e Aldo Serena lo punisce con un colpo di testa al limite dell’area che vale lo 0-1. A metà tempo calcio di rigore per fallo dello stesso estremo difensore rossonero sullo scatenato Serena, dal dischetto va Lothar Matthaus che è preciso e raddoppia al 24′. Quando Alessandro Costacurta, a sette minuti dalla fine, accorcia le distanze con un tiro dal limite dell’area il Milan si illude di poterla recuperare, ma dura poco. Qualche secondi dopo l’inizio del recupero Serena viene pescato in profondità in posizione regolare e davanti al portiere non sbaglia: doppietta. Il trionfo nel derby porta l’Inter a -4 dai rossoneri, primi in classifica. Di seguito il video di Milan-Inter dall’account YouTube “Giorgio AmoreDelCalcio”.