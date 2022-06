VIDEO – Sensi via dall’Inter nei progetti del Monza più italiano che mai: tutti i nomi

Il Monza aspetta sempre una risposta da Stefano Sensi dopo aver trovato l’accordo con l’Inter per il prestito secco del centrocampista azzurro. Nei piani della società biancorossa per lo storico debutto in Serie A ci sono molti talenti italiani, alcuni presi e altri già prenotati. Di seguito il video con l’intervento del collega Luca Marchetti dagli studi di Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).