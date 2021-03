VIDEO – Sensi trova il gol in Lituania-Italia: sinistro vincente da fuori area

Il video del secondo gol stagionale di Stefano Sensi, in Lituania-Italia (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter, che fatica ad uscire dal tunnel degli infortuni, sta cercando di ritrovare fiducia. Con la maglia azzurra, sembra vivere una vita professionale parallela

CHIRURGICO – Stefano Sensi ha impiegato diversi mesi per tornare al gol, dopo quello segnato, sempre con la maglia della nazionale, alla Bosnia. L’ha fatto ancora con la Nazionale di Roberto Mancini, al 47′ del match Lituania-Italia, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Il centrocampista dell’Inter, subentrato ad uno spento Lorenzo Pellegrini, ha subito inciso nella ripresa, con un sinistro non potentissimo ma preciso, che non ha lasciato scampo al portiere avversario Svedkauskas.

Fonte: YouTube – Simone06