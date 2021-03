VIDEO – Sensi non vede l’ora di tornare in campo: Â«Il mio giorno liberoÂ»

VIDEO – Sensi non vede l’ora di tornare in campo: «Il mio giorno libero»

Stefano Sensi (Photo by Chris Ricco/Getty Images via OneFootball)

Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, ha pubblicato un video in cui si vede il giocatore allenarsi durante il suo “giorno libero”

POST – Stefano Sensi sfrutta il suo giorno libero non per riposarsi, ma per svolgere ulteriori allenamenti per riuscire a tornare al più presto in campo. Infatti il centrocampista dell’Inter non gioca alcuna partita dai 25 minuti contro la Juventus in Coppa Italia dello scorso 9 febbraio. Nel campionato di Serie A manca invece addirittura dai 10 minuti svolti contro il Benevento del 30 gennaio.

VIDEO – Ora però non dovrebbe mancare molto al suo ritorno in campo dopo le 3 panchine consecutive contro Parma, Atalanta e Torino. Intanto il giocatore ha pubblicato il seguente video su Instagram, in cui nella didascalia è scritto. “My Day-Off“, cioè “Il mio giorno libero“.