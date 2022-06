VIDEO – Sensi lascia l’Inter, adesso c’è il suo sì: fissate le visite mediche!

Stefano Sensi ha accettato la cessione e nello specifico la destinazione propostagli dall’Inter, che ha trovato da tempo l’accordo per il prestito secco. Il centrocampista italiano è atteso dal Monza per le visite mediche, necessarie per poter completare ufficialmente il trasferimento. Di seguito il video con l’intervento del collega Luca Marchetti dagli studi di Sky Sport

