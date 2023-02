VIDEO – In semifinale sarà Derby d’Italia! Inzaghi ritrova il gruppo al completo – TG Inter News 3 febbraio 2023

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Nell’edizione odierna focus in particolare sulla semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, ma anche sulla questione diffidati e la multa a Lautaro Martinez per le proteste contro l’Atalanta. Inevitabile parlare anche delle scelte in vista del derby e della vigilia della sfida contro il Napoli Primavera. Infine, la nostra intervista esclusiva a Nando Orsi (vedi articolo)

TG IN NERAZZURRO − Sarà derby d’Italia contro la Juventus per l’Inter in semifinale di Coppa Italia dopo le rispettive vittorie contro Lazio e Atalanta. A proposito della sfida dei quarti a San Siro, da segnalare la multa a Lautaro Martinez per le proteste contro il pessimo arbitraggio di Daniele Chiffi. Intanto Simone Inzaghi prepara il derby di domenica contro il Milan potendo su contare tutti i giocatori, mentre Cristian Chivu si appresta ad affrontare il Napoli Primavera. Infine, Nando Orsi ha concesso un’intervista esclusiva ai nostri microfoni. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN di venerdì 3 febbraio 2023 pubblicato sulla nostra Web TV ( − Sarà derby d’Italia contro laper l’in semifinale didopo le rispettive vittorie controA proposito della sfida dei quarti a, da segnalare la multa aper le proteste contro il pessimo arbitraggio di. Intantoprepara il derby di domenica contro ilpotendo su contare tutti i giocatori, mentresi appresta ad affrontare il. Infine,ha concesso un’intervista esclusiva ai nostri microfoni. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del, curato e realizzato dalla nostra redattrice, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN dipubblicato sulla nostra Web TV ( iscriviti subito! ).