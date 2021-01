VIDEO – Seedorf risolve il botta e risposta tra Inter e Milan con un capolavoro

Clarence Seedorf Inter-Perugia

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 12 gennaio 2000. Nei quarti di Coppa Italia va in scena un derby molto combattuto: il 2-3 finale lo firma Seedorf con una punizione capolavoro.

BOTTA E RISPOSTA – Nei quarti di Coppa Italia 1999/00 arrivano ad affrontarsi Inter e Milan. Un derby che, in quanto tale, non è mai una partita come un’altra. I nerazzurri partono meglio, e Christian Vieri riesce a firmare il vantaggio al 29′, dopo diversi tentativi. Su lancio di Alvaro Recoba dalle retrovie, il numero 32 lascia scorrere e poi piazza un magnifico diagonale mancino al volo che vale l’1-0. I rossoneri tentennano, ma prima dell’intervallo trovano il pareggio, con una deviazione di Andriy Shevchenko sotto porta. La ripresa si apre allo stesso modo, ma stavolta il vantaggio dell’Inter dura meno. Al 54′ Adrian Mutu segna la sua prima rete nerazzurra incornando di testa su un calcio d’angolo. Un minuto dopo ancora Shevchenko trova il 2-2 anticipando Angelo Peruzzi in uscita. Si ristabilisce così lo stallo, che Clarence Seedorf rompe al 69′. Il neo-acquisto olandese firma una punizione capolavoro dalla lunetta, che vale il 2-3 finale. Al ritorno basterà un pareggio all’Inter per passare in semifinale. Nel video YouTube di “michool82” tutti gli highlights della gara: