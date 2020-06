VIDEO – Sassuolo-Verona 3-3, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Verona, match della ventottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 3-3. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



ANCORA ALLA FINE! – Sassuolo-Verona 3-3 nella ventottesima giornata di Serie A. Quattro giorni dopo nuova rimonta per il Sassuolo, stavolta con sei gol nella ripresa. Il primo è meraviglioso, di Darko Lazovic con un destro dal limite sotto l’incrocio. Due minuti (53′) e Jérémie Boga, lasciato inizialmente in panchina, con un diagonale rasoterra di sinistro pareggia subito i conti. Lazovic ha altre idee e al 57′ scappa via benissimo sulla sinistra, cross in mezzo e Marius Stepinski di petto deve solo spingere in rete. Il Verona si illude e trova anche il terzo gol, al 68′ con un errore difensivo del Sassuolo che favorisce Matteo Pessina per il sinistro piazzato. Boga fa doppietta al 77′ con un destro morbido nel sette, riaprendo la partita. Come contro l’Inter i neroverdi ci credono sino all’ultimo, addirittura al 96′ Rogério fa tutto da solo e con il destro (nemmeno il suo piede) trova un incredibile tiro che sbatte sul palo ed entra. Di seguito il video con la sintesi di Sassuolo-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.