VIDEO – Sassuolo-Verona 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Hamed Junior Traoré Sassuolo-Verona 156030392 (photo via Imago/OneFootball)

Sassuolo-Verona, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



SCOPPIETTANTE – Sassuolo-Verona 3-2 nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Il terzo vantaggio è quello buono per il Sassuolo, che oltre a vincere sorpassa anche il Verona all’ottavo posto in classifica. Il vantaggio è immediato: al 4′ Grégoire Defrel tocca al limite per il piazzato di Manuel Locatelli che sblocca subito l’incontro. L’Hellas non ci sta, ma Andrea Consigli fa un miracolo su colpo di testa di Antonin Barak. Quest’ultimo avvia l’azione del pari al 43′, servendo Marco Davide Faraoni che va via anche con un po’ di fortuna e crossa per l’altro esterno Darko Lazovic, lasciato solo dalla retroguardia neroverde per battere a rete. Un bel tiro di Filip Djuricic da dentro l’area riporta avanti il Sassuolo, per il 2-1 al 51′. Barak sfiora ancora il pareggio, stavolta supera Consigli ma glielo nega Gian Marco Ferrari sulla linea in acrobazia. È solo il preludio al pari, arriva con un cross di Lazovic ancora per l’esterno opposto: stavolta il subentrato Federico Dimarco, con un gran mancino. Dura due minuti la gioia del Verona, poi all’81’ una mischia in area fa carambolare il pallone su Hamed Junior Traoré e l’ivoriano dà i tre punti al Sassuolo. Di seguito il video con la sintesi di Sassuolo-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.