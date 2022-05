VIDEO – Sassuolo-Udinese 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Udinese, anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



RIPRESI NEL FINALE – Sassuolo-Udinese 1-1 nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Il Sassuolo non riesce a riscattare del tutto l’umiliante 6-1 subito a Napoli sabato scorso. Eppure l’inizio dei neroverdi stavolta è ottimo: al 6′ gran giocata di Giacomo Raspadori a saltare Rodrigo Becao e cross basso per la deviazione da due passi di Gianluca Scamacca. L’Udinese ci prova due volte direttamente da calcio d’angolo, nella prima Gerard Deulofeu ci va vicinissimo con Andrea Consigli che si salva. Davide Frattesi (tiro alto), Domenico Berardi (murato da Nehuén Pérez dopo aver saltato Marco Silvestri) e Gianluca Scamacca (parata su contropiede) mancano il colpo del KO prima dell’intervallo. L’Udinese resta in partita e riprende il Sassuolo al 77′: Consigli para su tiro di Brandon Soppy, ma Bram Nuytinck segna sulla ribattuta. L’assistente segnala un assurdo fuorigioco dell’olandese, in gioco di due metri, arriva subito la correzione. Nel finale entra Hamed Junior Traoré (reduce da infortunio) che impegna Consigli con un sinistro rasoterra nell’ultima chance dell’incontro. Nella prossima sfida interna, all’ultima giornata, il Sassuolo riceverà il Milan.

Video con gli highlights di Sassuolo-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.