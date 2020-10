VIDEO – Sassuolo-Torino 3-3, Serie A: gol e highlights della partita

Francesco Caputo Sassuolo-Torino

Sassuolo-Torino, anticipo della quinta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



RIMONTA ALL’ULTIMO – Sassuolo-Torino 3-3 nell’anticipo della quinta giornata di Serie A. Come a Bologna il Sassuolo va sotto 3-1, ma si riprende e leva il primo successo al Torino. Prima occasione per Simone Verdi, che dopo nove minuti (nella nebbia) si presenta solo in area ma Andrea Consigli fa un grande intervento di piede. Al 33’ il punteggio si sblocca: cross da destra, buco della difesa neroverde e Karol Linetty si trova in piena area per battere a rete. Il secondo tempo si apre con un’altra chance per Verdi, ancora sprecata stavolta calciando addosso a Consigli. Entra anche Jérémie Boga, che di testa da due passi fallisce il pari mandando sul fondo. Al 71’ pareggio del Sassuolo, con un cross del subentrato Mert Muldur che pesca Filip Djuricic a centro area, per una splendida girata di tacco. Il Torino non molla e si riporta in vantaggio: su lancio lungo Andrea Belotti prende il tempo a Chiriches, si porta il pallone sul destro e infila il primo palo. Passano due minuti e al 79’ Belotti serve Sasa Lukic, che con un destro a incrociare dal limite firma il tris del Torino. Non è finita, perché Vlad Chiriches (fin lì tra i peggiori) si inventa un destro da trenta metri all’incrocio: 2-3 all’84’. Un minuto dopo il pareggio, con cross da destra di Domenico Berardi e colpo di testa di Francesco Caputo, immancabile all’appuntamento. Il Sassuolo manca il primo posto (-1 dal Milan), il Torino abbandona quota zero. Di seguito il video con la sintesi di Sassuolo-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.