VIDEO – Sassuolo-SPAL 0-2, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Roberto De Zerbi Sassuolo

Sassuolo-SPAL, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



LA SORPRESA – Sassuolo-SPAL 0-2 negli ottavi di finale di Coppa Italia. La SPAL diventa l’unica squadra di Serie B qualificata ai quarti di Coppa Italia, dove sfiderà la Juventus. Imbottito di tante seconde linee, il Sassuolo fa un discreto primo tempo dove uno dei pochi titolari, Filip Djuricic, colpisce il palo. Il serbo però rovina tutto in avvio di ripresa, quando entra col piede a martello su Leonardo Sernicola: inevitabile la segnalazione del VAR e il rosso diretto. Appena si riprende a giocare la SPAL colpisce: Demba Seck va via a Brian Oddei a sinistra e crossa basso per la girata al limite dell’area piccola di Simone Missiroli. Gol dell’ex per il centrocampista dal grande passato neroverde, 0-1 al 49′. Nove minuti dopo il raddoppio sempre da destra: stavolta l’assist è di Marco D’Alessandro e Lorenzo Dickmann col destro sul secondo palo corregge in rete. Pure sfortunati i neroverdi, con un secondo palo colpito da Mert Muldur. Di seguito il video con la sintesi di Sassuolo-SPAL dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.