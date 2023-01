VIDEO – Sassuolo-Sampdoria 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Sampdoria, match della sedicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



PESANTISSIMO – Sassuolo-Sampdoria 1-2 nella sedicesima giornata di Serie A. La Sampdoria si rilancia alla grande nella corsa salvezza, trovando un successo di assoluto spessore. Il gol che sblocca la partita è un gioiello di Manolo Gabbiadini, che al 25′ risolve una mischia in area con una splendida rovesciata. Il Sassuolo subisce il colpo e tre minuti dopo regala il raddoppio, con uno svarione di Gian Marco Ferrari che regala palla a Tommaso Augello. Il laterale però fa una gran cosa, con il tiro al volo radente da fuori area che diventa lo 0-2. Un’ingenuità di Bram Nuytinck, all’esordio in blucerchiato, concede un rigore per fallo su Andrea Pinamonti. L’arbitro all’inizio dà punizione ritenendo che il fallo fosse fuori area, ma il VAR lo corregge. Dal dischetto trasforma Domenico Berardi, 1-2 al 64′. C’è più di mezz’ora, contando anche il lungo recupero, ma alla fine i neroverdi non riescono a pareggiarla e ora sono inguaiati in classifica.

Video con gli highlights di Sassuolo-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Sampdoria.