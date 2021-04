VIDEO – Sassuolo-Roma 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Roma, match della ventinovesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



PARI PRIMA DELL’INTER – Sassuolo-Inter 2-2 nella ventinovesima giornata di Serie A. La Roma frena e non approfitta dei pareggi di Juventus e Milan nella corsa per la Champions League. Contro un Sassuolo fortemente rimaneggiato, privo di mezza squadra fra assenti ed esclusi per precauzione, i giallorossi non vanno oltre il pareggio e rischiano tanto, già in avvio con una discesca di Maxime Lopez che prende il palo col destro. Al 26′ Marlon travolge Carles Pérez, rigore che Lorenzo Pellegrini trasforma in assenza dello specialista Jordan Veretout. In avvio di ripresa Jérémie Boga si divora l’1-1, calciando alto da dentro l’area piccola. Il pareggio arriva lo stesso poco dopo, al 57′ con un tocco addirittura col petto di Hamed Junior Traoré su corner prolungato da Filip Djuricic. Su tiro-cross di Leonardo Spinazzola la palla finisce all’altro esterno Bruno Peres, che controlla e col destro incrocia per l’illusorio 1-2 al 69′. Ma non è giornata per la Roma, e a cinque minuti dalla fine un buco su cross di Brian Oddei permette a Giacomo Raspadori di pareggiare. Il classe 2000, oggi scelto come capitano, permette al Sassuolo di prendere un buon punto in situazione complicata, a quattro giorni dall’Inter. Di seguito il video con la sintesi di Sassuolo-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.