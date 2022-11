VIDEO – Sassuolo-Roma 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Roma, anticipo pomeridiano della quattordicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



TUTTO ALLA FINE – Sassuolo-Roma 1-1 nell’anticipo pomeridiano della quattordicesima giornata di Serie A. Il Sassuolo impedisce la riscossa giallorossa dopo il derby. Prima grande occasione proprio di un ex Roma, Davide Frattesi, con un tiro potente alto di poco. Al 32′ si invola Eldor Shomurodov, calcia in diagonale senza servire un compagno e Andrea Consigli gli nega lo 0-1. Poco dopo gran giocata di Armand Laurienté e destro a giro di pochissimo a lato. Prima del riposo bell’inserimento di Nicola Zalewski ma palla alta. A un quarto d’ora dal termine Laurienté pesca Hamed Junior Traoré solissimo, si mangia l’1-0 tirando addosso a Rui Patricio. Errore che il Sassuolo paga, perché all’80’ crossa Gianluca Mancini e Tammy Abraham di testa porta avanti la Roma. Torna a segnare l’attaccante inglese dopo sette partite. Non basta, perché passano cinque minuti e su cross dello scatenato Laurienté Andrea Pinamonti irrompe sul primo palo e trova la deviazione vincente. Per l’attaccante scuola Inter una liberazione dopo un lungo momento no.

Video con gli highlights di Sassuolo-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.