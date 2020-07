VIDEO – Sassuolo-Milan 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Milan, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



EUROPA E RINNOVO – Sassuolo-Milan 1-2 nella trentacinquesima giornata di Serie A. Il Milan va in Europa League e Stefano Pioli ottiene la riconferma. La vittoria sul Sassuolo porta i rossoneri sicuramente fra le prime sette, col +11 sui neroverdi, e Ralf Rangnick salta. In campo decide Zlatan Ibrahimovic, con una doppietta. Al 19’ lo svedese colpisce di testa da due passi, su cross di Hakan Çalhanoglu dopo che Federico Peluso aveva sbagliato in uscita servendo Franck Kessié. Lo stesso turco, però, in chiusura di primo tempo impatta una punizione da destra col braccio, non visto dall’arbitro. Il VAR richiama Luca Pairetto, che non può far altro che dare rigore. Al 42’ calcia Francesco Caputo, che spiazza Gianluigi Donnarumma alla sua duecentesima in rossonero. Il recupero è di sei minuti, e succede di tutto anche lì. Al 47’ contropiede di Çalhanoglu, filtrante per Ibrahimovic che salta il portiere e a porta vuota mette dentro. A pochi secondi dall’intervallo Mehdi Bourabia, già ammonito, entra in ritardo su Ante Rebic e si prende il secondo giallo. In dieci contro undici il Sassuolo, pur impegnandosi, non riesce a trovare il pari e interrompe la sua serie positiva. E per il Milan ora c’è un futuro targato Pioli e non più Rangnick, con l’annuncio ufficiale al fischio finale (vedi articolo). Di seguito il video con la sintesi di Sassuolo-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.