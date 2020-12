VIDEO – Sassuolo-Milan 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

200692859 | © Ettore Griffoni

Sassuolo-Milan, match della tredicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



GOL DA RECORD – Sassuolo-Milan 1-2 nella tredicesima giornata di Serie A. Dopo due 2-2 in rimonta in tre giorni il Milan torna alla vittoria, anche perché sblocca la partita dopo 6”76. Sul calcio d’inizio giocata preparata in avanti, Hakan Çalhanoglu serve Rafael Leao che prende in controtempo la difesa del Sassuolo e batte Andrea Consigli con un piazzato. È il gol più rapido nella storia della Serie A, superato di quasi mezzo secondo il record di Paolo Poggi (Fiorentina-Piacenza, 2 dicembre 2001). Asse ribaltato al 9′, con assist di Rafael Leao e gol di Çalhanoglu, ma è tutto inutile per un fuorigioco a inizio azione di Alexis Saelemaekers. Quest’ultimo invece sfrutta una fuga di Theo Hernandez al 28′, deve solo spingere in rete a porta vuota e stavolta è regolare: 0-2. Il Sassuolo, dopo un primo tempo rivedibile, prova a riprendersi nella ripresa. Gianluigi Donnarumma si esalta su Mehdi Bourabia, e tiene la porta inviolata fino all’89’. Crolla solo su una punizione dal limite di Domenico Berardi, nettamente deviata da Jens Petter Hauge in barriera. C’è un lungo recupero, ma la rimonta neroverde non riesce. Di seguito il video con la sintesi di Sassuolo-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.