VIDEO – Sassuolo-Milan 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Sassuolo-Milan, anticipo della quarta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



DISCHETTO AMARO – Sassuolo-Milan 0-0 nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. Ancora un pareggio in trasferta per il Milan, che si presenterà così sotto di un punto al derby di sabato con l’Inter. Rossoneri pericolosi in avvio, con un tiro di Tommaso Pobega respinto da Andrea Consigli e ribattuta alta di Rafael Leao. Il portoghese ci riprova da fuori poco dopo, palla vicina all’incrocio. Un’azione caparbia di Georgios Kyriakopoulos lo porta a essere sgambettato da Alexis Saelemaekers e Alessandro Florenzi: rigore per il Sassuolo. Calcia Domenico Berardi, malissimo e centrale, glielo para Mike Maignan a metà primo tempo. A inizio ripresa contrasto fra lo stesso Berardi e Theo Hernandez, con l’attaccante neroverde che si fa male. Era peraltro fuorigioco, un intervento che lo porta a uscire molto dolorante. Prestazione negativa da parte del Milan, che non riesce a creare occasioni concrete: il Sassuolo tiene lo 0-0. Nel finale si fanno male Simon Kjaer e Alessandro Florenzi, da valutare per l’Inter.

Video con gli highlights di Sassuolo-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.