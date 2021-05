VIDEO – Sassuolo-Lazio 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Lazio, match della trentottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



A UN PASSO DALLE COPPE – Sassuolo-Lazio 2-0 nella trentottesima giornata di Serie A. Il Sassuolo vede la qualificazione in UEFA Europa Conference League fino a pochi minuti dalla fine, poi sfuma per il pari della Roma. Neroverdi avanti dopo dieci minuti, con un gran sinistro da fuori di Georgios Kyriakopoulos. Il terzino greco viene però espulso per doppia ammonizione al 61′, dopo un fallo su Manuel Lazzari. La Lazio però, complici le tante assenze e senza obiettivi, non ne approfitta. Anche perché fra i disponibili c’è l’imbarazzante Vedat Muriqi, che si divora l’1-1 di testa mandando a lato solissimo su cross di Mohamed Fares. Un rigore per fallo di Marco Parolo su Francesco Caputo spedisce dal dischetto Domenico Berardi, che spiazza Thomas Strakosha per il 2-0 al 78′. Poi però arriva la notizia del 2-2 della Roma, e la festa è rovinata. Si chiude l’era Roberto De Zerbi al Sassuolo: a giorni dovrebbe firmare per lo Shakhtar Donetsk. Di seguito il video con la sintesi di Sassuolo-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.