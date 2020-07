VIDEO – Sassuolo-Juventus 3-3, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Juventus, match della trentatreesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 3-3. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



RIBALTONE A METÀ – Sassuolo-Juventus 3-3 nella trentatreesima giornata di Serie A. La Juventus si addormenta ancora, il Sassuolo va da 0-2 a 3-2 ma poi è pareggio. Due punti nelle ultime tre giornate per la capolista, non certo nel suo miglior momento ma che mantiene il +8 sulla Lazio prima dello scontro diretto. Cinque minuti bastano a Danilo da Silva per sbloccare la situazione, lasciato libero su calcio d’angolo al limite dell’area con un gran tiro apre le marcature. Al 12’ lancio lungo, difesa del Sassuolo che compie il madornale errore di lasciare libero centralmente Gonzalo Higuain e l’argentino non perdona. Non è però assolutamente finita, perché i neroverdi accorciano al 29’, con rimpallo a favorire a centro area Filip Djuricic che conclude all’incrocio dei pali. Inizio di ripresa tutto emiliano: al 51’ Domenico Berardi calcia una splendida punizione che scavalca la barriera e porta al pareggio. Tre minuti dopo tiro-cross dalla destra di Berardi e Francesco Caputo, in posizione regolare, mette dentro in scivolata per l’incredibile 3-2. Al 64’ la Juventus si risolleva, angolo dalla destra e colpo di testa sul primo palo di Alex Sandro, dimenticato dalla difesa di casa. Nel finale però salva tutto Wojciech Szczesny, su tiro di Hamed Junior Traoré, con Alex Sandro che salva di testa sulla linea sulla ribattuta di Jérémie Boga. Di seguito il video con la sintesi di Sassuolo-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.