VIDEO – Sassuolo-Crotone 4-1, Serie A: gol e highlights della partita

Grégoire Defrel Sassuolo-Crotone

Sassuolo-Crotone, anticipo della terza giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 4-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



IN VETTA PER UNA NOTTE – Sassuolo-Crotone 4-1 nell’anticipo della terza giornata di Serie A. Il Sassuolo replica lo stesso risultato, ma in casa, rifilato sei giorni fa allo Spezia: è in testa al campionato. Una discesa di Domenico Berardi al 19′ porta scompiglio nella retroguardia dei calabresi, sempre troppo perforabile, uno-due anche fortuito con Grégoire Defrel e tiro dell’attaccante deviato dal francese che finisce dentro. Il Crotone però nel primo tempo gioca bene e molto in attacco, Luca Cigarini prende la traversa su punizione. A inizio ripresa entra in ritardo Mehdi Bourabia proprio su Cigarini: calcio di rigore, che Simy trasforma al 49′. Dura pochissimo l’1-1, dall’altra parte crossa da sinistra e mano di Pedro Pereira vista dal VAR, altro tiro dal dischetto. Dagli undici metri si presenta Francesco Caputo, rasoterra alla sua destra sul palo lontano e al 58′ è 2-1. Un errore nella trequarti avversaria del Crotone all’85’ manda i neroverdi in contropiede, Berardi infila per Caputo che davanti ad Alex Cordaz fa un bellissimo pallonetto per il tris. Allo scadere erroraccio di Luca Marrone, che serve un involontario assist per il destro piazzato di Manuel Locatelli: 4-1 al 93′. Di seguito il video con la sintesi di Sassuolo-Crotone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.