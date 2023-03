VIDEO – Sassuolo-Cremonese 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Cremonese, posticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



RIMONTA E TRE PUNTI – Sassuolo-Cremonese 3-2 nel posticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Il Sassuolo si fa riprendere, ma nel recupero trova il guizzo vincente. Una splendida punizione sotto la traversa di Armand Laurienté porta avanti i neroverdi, bucando Marco Carnesecchi nonostante sia un tiro centrale (26′). La Cremonese sfiora il pareggio dieci minuti dopo, con un palo di testa di Frank Tsadjout su corner dalla destra. Dal possibile 1-1 al 2-0 al 41′, ancora Laurienté scatenato con assist di tacco per Davide Frattesi che si gira e mette dentro. Sembra finita, con un gran palo di Grégoire Defrel su tiro toccato da Carnesecchi a inizio ripresa, ma la Cremonese ha un asso nella manica: Cyriel Dessers. L’attaccante entra all’intervallo e al 62′ accorcia sfruttando un errore di Martin Erlic che di testa lo manda in porta. Gol che risolleva i grigiorossi, vicini al pari con un salvataggio sulla linea di Maxime Lopez su colpo di testa di Johan Vasquez da corner. Il 2-2 è rimandato all’83’, quando su lancio lungo Dessers supera Ruan Tressoldi e incrocia con un tocco leggero ma determinante. Non basta alla Cremonese, perché al 92′ il migliore in campo Laurienté pesca sulla destra Nedim Bajrami per la gran coordinazione e il destro al volo del 3-2.

Video con gli highlights di Sassuolo-Cremonese dal canale ufficiale YouTube del Sassuolo.

