VIDEO – Sassuolo-Cagliari 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Cagliari, anticipo mattutino della tredicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



IL RILANCIO? – Sassuolo-Cagliari 2-2 nell’anticipo mattutino della tredicesima giornata di Serie A. Il Cagliari lotta e riprende due volte il Sassuolo, agguantando così la Salernitana (prossimo avversario) per non essere più ultimo da solo. Alessio Cragno in avvio subito impegnato, su tiro di Davide Frattesi dove deve compiere un grande intervento. Gianluca Scamacca ha una chance ancora più grossa su cross proprio di Frattesi, ma manda altissimo da due passi. Luca Ceppitelli prende la traversa di testa su un corner, poi al 37′ non tiene Gianluca Scamacca che su assist di Domenico Berardi si riscatta e batte a rete per l’1-0. Passano tre minuti e il Cagliari pareggia, con una magia di Keita Baldé Diao: l’ex Inter si coordina in rovesciata su cross di Nahitan Nandez e manda il pallone sotto la traversa. Gol fantastico con cui si va al riposo. A inizio ripresa intervento in scivolata di Charalampos Lykogiannis su Frattesi, rigore netto. Dagli undici metri Berardi spiazza Cragno, è 2-1 al 56′. Quattro minuti dopo però Frattesi rovina tutto, colpendo Joao Pedro in area: altro rigore e il numero 10 pareggia. Nel finale ancora Cragno decisivo per salvare il risultato, ma pure il Cagliari va vicino alla vittoria.

Video con gli highlights di Sassuolo-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.