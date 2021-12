VIDEO – Sassuolo-Bologna 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Bologna, anticipo pomeridiano della diciannovesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



PROSSIMO AVVERSARIO – Sassuolo-Bologna 0-3 nell’anticipo pomeridiano della diciannovesima giornata di Serie A. Il Bologna chiude l’anno in grande stile e alla ripresa del campionato ospiterà l’Inter. Il derby emiliano comincia meglio per il Sassuolo, con un diagonale di Gianluca Scamacca toccato sul palo da Lukasz Skorupski. È al 36′ che cambia la partita: lancio di Nicolas Dominguez, sbaglia il fuorigioco Gian Marco Ferrari e Riccardo Oroslini punisce con un sinistro potentissimo da posizione defilata. Prima dell’intervallo (44′) schema da corner e ottimo destro dal limite di Aaron Hickey per il raddoppio. Ha la palla del tris Adama Soumaoro, dopo una mischia, glielo mura sulla linea Kaan Ayhan. Il Sassuolo ci prova, con Skorupski ancora decisivo su un sinistro di Domenico Berardi. Non è però giornata per i neroverdi: Musa Barrow si divora il tris e al 94′, su errore in costruzione dal basso di Gianluca Pegolo, assist dal fondo per Federico Santander che controlla e mette in rete. Ottima vittoria del Bologna, che arrivava da tre sconfitte.

Video con gli highlights di Sassuolo-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.