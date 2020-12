VIDEO – Sassuolo-Benevento 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Andrea Consigli Sassuolo-Benevento

Sassuolo-Benevento, anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



RIPRESA FATTA – Sassuolo-Benevento 1-0 nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Dopo un punto nelle precedenti due giornate il Sassuolo ritrova la vittoria, che peraltro in casa era arrivata solo il 3 ottobre. In avvio cross di Maxime Lopez e intervento col braccio di Alessandro Tuia: l’arbitro non ha esitazioni, rigore. Dal dischetto Domenico Berardi batte Lorenzo Montipò, 1-0 al 7′. Dopo due minuti dall’inizio della ripresa fallaccio di Lukas Haraslin su Gaetano Letizia, piede a martello sulla caviglia. Qui il direttore di gara, Simone Sozza, dà inizialmente il giallo, poi richiamato al VAR non può che cambiare e tirare fuori il rosso. In undici contro dieci è un gran Benevento nella ripresa, ma nonostante una trentina di tiri non trova il gol. Questo anche perché Andrea Consigli è prodigioso prima su Riccardo Improta e poi soprattutto al 92′ su Gianluca Lapadula, un miracolo su un colpo di testa destinato sotto la traversa con conseguente guizzo per anticipare Kamil Glik. In mezzo anche una traversa di Iago Falque. Sempre nel recupero, oltre a un’altra parata decisiva di Consigli, Giacomo Raspadori salva sulla linea su colpo di testa di Bryan Dabo. E il Sassuolo è di nuovo secondo in classifica. Di seguito il video con la sintesi di Sassuolo-Benevento dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.