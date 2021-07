VIDEO – Sanchez, palleggio in spiaggia prima del rientro all’Inter

Alexis Sanchez continua a godersi le vacanze dopo l’avventura con il Cile in Copa América. Nonostante i problemi fisici, l’attaccante nerazzurro ha pubblicato un video mentre palleggia sulla spiaggia. In attesa del rientro all’Inter.

PALLEGGIO – Alexis Sanchez, nonostante i numerosi problemi fisici che hanno compromesso anche la sua esperienza con il Cile in Copa América, continua a mostrare le sue qualità. Questa volta attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, mentre palleggia in grande stile sulla spiaggia di Tocopilla. In attesa del rientro all’Inter, agli ordini di Simone Inzaghi.

