VIDEO – Sanchez fa due assist in Cile-Venezuela 3-0: gol e highlights

Serata positiva per Sanchez, che nella notte italiana ha fornito due assist (entrambi a Pulgar della Fiorentina) per il 3-0 del Cile al Venezuela. Di seguito il video con gli highlights e i gol della partita.

SUL VELLUTO – Secondo successo consecutivo per il Cile, che nelle precedenti dieci partite di qualificazione ai Mondiali aveva vinto solo una volta: 3-0 al Venezuela. Apre al 18′ Erick Pulgar: il centrocampista della Fiorentina sfrutta un angolo dalla destra di Alexis Sanchez e di testa a centro area incorna per l’1-0. Al 37′ gol quasi in fotocopia: corner sempre di Sanchez stavolta da sinistra, palla sul secondo palo e di nuovo Pulgar di testa nell’area piccola raddoppia. Al 73′ è Ben Brereton Diaz a chiudere i conti, lanciato da centrocampo di prima intenzione da Jean Meneses parte sulla destra e con un tiro potente dà il tris al Cile. Venezuela al tappeto ma Martin Lasarte non risparmia minuti a Sanchez e Arturo Vidal: il duo dell’Inter resta in campo sino al triplice fischio. In questa sosta l’attaccante ha giocato ben duecentosettanta minuti, saltando solo pochi secondi col Paraguay.

Di seguito il video con gli highlights di Cile-Venezuela tratto dall’account YouTube ufficiale della CONMEBOL.